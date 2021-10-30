Англия

Норвежец считает, что может решить имеющиеся в команде проблемы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о ситуации в команде накануне матча с Тоттенхэмом в 10-м туре АПЛ.

"Я уже сталкивался с тяжелыми ситуациями здесь как игрок, и как тренер. У меня уже было два или три кризиса, как я стал тренером этого клуба. Могу сказать, что я всегда справлялся и давал отпор в таких случаях.

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Это была сложная неделя для нас, нам пришлось проанализировать наше выступление в матче с Ливерпулем. Но нам нужно готовиться к следующему матчу. Нам нужна реакция, моя работа состоится в том, чтобы направить игроков в нужное русло", – приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед дал Солскьяеру три матча на исправление ситуации.

Матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед состоится в Лондоне в субботу, 30 октября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.