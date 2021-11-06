Испания

Новый наставник "блаугранас" рассказал о своем назначении в каталонский клуб.

Новоиспеченный главный тренер Барселоны Хави поделился своими мыслями после назначения на пост наставника каталонского клуба.

"Мы будем работать на максимум. Все-таки мы Барселона – лучший клуб мира, а лучший клуб должен побеждать. Он не может играть вничью или проигрывать. Так что у меня будут максимальные требования.

Мы постараемся радовать игроков. Нужно упорно работать, ставить четкие цели и, конечно, стараться побеждать. Я настроен позитивно, но придется сильно поработать, чтобы все получилось.

Я тоже проходил через тяжелые ситуации. Сейчас не лучший момент в истории Барселоны, но я хочу показать клубу свои идеи и буду упорно работать, создавая команду. Я думаю, это вопрос командной работы.

Я с нетерпением жду возможности все исправить. Но, конечно, мне нужно поговорить с игроками, чтобы понять, как обстоят дела. Я очень благодарен Серхи Бархуану за его работу. Сегодня его ждет еще один матч, и он очень важен", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня, 6 ноября, Барселона сыграет в гостях с Сельтой в матче 13 тура испанской Ла Лиги. Встреча начнется в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.