Англия

29-летний египтянин забил пять голов в четырех матчах.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В четырех матчах чемпионата Англии 29-летний египтянин забил пять голов и отдал четыре ассиста. При этом три мяча он забил в поединке против Манчестер Юнайтед (5:0).

В борьбе за награду Салах опередил Бена Чилуэлла (Челси), Максвелла Корне (Бернли), Фила Фодена (Манчестер Сити), Валентино Ливраменто (Саутгемптон), Аарона Рамсдейла (Арсенал), Деклана Райса (Вест Хэм) и Юри Тилеманса (Лестер).

Также отметим, что Салах был признан лучшим игроком октября в АПЛ по версии Football.ua

В нынешнем сезоне Салах провел 15 поединков во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

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