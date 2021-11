Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В четырех матчах чемпионата Англии 29-летний египтянин забил пять голов и отдал четыре ассиста. При этом три мяча он забил в поединке против Манчестер Юнайтед (5:0).

There could only be one winner...@MoSalah is your @EASPORTSFIFA Player of the Month 🇪🇬👑#PLAwards pic.twitter.com/RRfJDVz8ke