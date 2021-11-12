Англия

Под руководством немецкого специалиста "синие" в прошлом месяце одержали четыре победы.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель признан лучшим наставником английской Премьер-лиги по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В минувшем месяце лондонская команда под руководством немецкого специалиста выиграла четыре матча из четырех, три из которых были отыграны на ноль.

✅ 4 wins

⚽ 14 goals

⛔ 3 clean sheets@ChelseaFC's Thomas Tuchel is the @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/VtPDtvKqmy — Premier League (@premierleague) November 12, 2021

В борьбе за награду Тухель опередил Юрген Клопп (Ливерпуль), Дэвид Мойес (Вест Хэм) и Патрик Виейра (Кристал Пэлас).

Отметим, что немец также стал лучшим тренером октября в АПЛ по версии читателей Football.ua.

Напомним, лучшим игроком минувшего месяца в АПЛ был признан форвард Ливерпуля Мохамед Салах.