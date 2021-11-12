Под руководством немецкого специалиста "синие" в прошлом месяце одержали четыре победы.
Томас Тухель, Getty Images
12 ноября 2021, 14:50
Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель признан лучшим наставником английской Премьер-лиги по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
В минувшем месяце лондонская команда под руководством немецкого специалиста выиграла четыре матча из четырех, три из которых были отыграны на ноль.
В борьбе за награду Тухель опередил Юрген Клопп (Ливерпуль), Дэвид Мойес (Вест Хэм) и Патрик Виейра (Кристал Пэлас).
Отметим, что немец также стал лучшим тренером октября в АПЛ по версии читателей Football.ua.
Напомним, лучшим игроком минувшего месяца в АПЛ был признан форвард Ливерпуля Мохамед Салах.