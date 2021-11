Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель признан лучшим наставником английской Премьер-лиги по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В минувшем месяце лондонская команда под руководством немецкого специалиста выиграла четыре матча из четырех, три из которых были отыграны на ноль.

✅ 4 wins

⚽ 14 goals

⛔ 3 clean sheets@ChelseaFC's Thomas Tuchel is the @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/VtPDtvKqmy