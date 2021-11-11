Англия

В Англии сослались на негативные последствия нового формата.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором проинформировала о том, что все 20 команд чемпионата выступили против проведения чемпионата мира каждые два года.

Клубы АПЛ выразили обеспокоенность по поводу негативного влияния реформ ФИФА на состояние игроков, впечатления болельщиков, предсезонную подготовку и качество турниров.

"Все 20 клубов АПЛ обсудили процесс реформы международного календаря после 2024 года и единогласно выступили против предложения ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года, равно как и против любых планов, которые предполагают значительное увеличение длительности окон на матчи сборных", - говорится в заявлении АПЛ.

Ранее стало известно, что новый сезон в английской Премьер-лиге начнется 6 августа.