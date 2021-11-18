Исполнительный директор Манчестер Юнайтед подводит итоги своей работы в клубе.
эд вудворд, getty images
18 ноября 2021, 10:30
Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд, который в конце сезона покинет клуб, начинает подводить итоги под своей 16-летней работой в клубе.
Функционер считает, что "красные дьяволы" добились успеха в экономическом развитии.
"Хоть финансовое состояние клуба демонстрируют нашу стабильность и успехи, наша главная цель всегда — успех на поле. Тренер, игроки и весь персонал клуба работают в первую очередь на это
Наш клуб — один из самых стабильных и финансово защищенных в период пандемии. Это повод для гордости", — считает Вудворд.
К слову, зарплатная ведомость клуба с начала сезона выросла на 23%. Общая зарплатная ведомость за квартал, который закончился 30 сентября составила порядка 105 млн евро.
В целом чистый долг клуба снизился лишь на 10 млн евро в сравнении с прошлыми показателями.
Ранее Вудворд подтвердил, что покинет клуб по окончанию сезона.