Англия

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед подводит итоги своей работы в клубе.

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд, который в конце сезона покинет клуб, начинает подводить итоги под своей 16-летней работой в клубе.

Функционер считает, что "красные дьяволы" добились успеха в экономическом развитии.

"Хоть финансовое состояние клуба демонстрируют нашу стабильность и успехи, наша главная цель всегда — успех на поле. Тренер, игроки и весь персонал клуба работают в первую очередь на это

Наш клуб — один из самых стабильных и финансово защищенных в период пандемии. Это повод для гордости", — считает Вудворд.

К слову, зарплатная ведомость клуба с начала сезона выросла на 23%. Общая зарплатная ведомость за квартал, который закончился 30 сентября составила порядка 105 млн евро.

В целом чистый долг клуба снизился лишь на 10 млн евро в сравнении с прошлыми показателями.

Ранее Вудворд подтвердил, что покинет клуб по окончанию сезона.