Англия

Легендарный вратарь "красных дьяволов" может вернуться на Олд Траффорд.

Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар может быть назначен на должность исполнительного директора Манчестер Юнайтед в конце текущего сезона, об этом в своем Twitter сообщает Николо Скира.

Данный пост вскоре станет вакантным после того, как стало известно о скором уходе из клуба Эда Вудворда. Решение функционера связано с неудачными попытками руководства МЮ войти в европейскую Суперлигу.

Еще в 2019-м году 50-летний ван дер Сар заявлял, что не против в будущем поработать в Манчестер Юнайтед.

В течение своей вратарской карьеры нидерландец выступал за Аякс, Ювентус, Фулхэм, Манчестер Юнайтед и любительский Нордвейк. Эдвин дважды выигрывал Лигу чемпионов: в 1995 году с Аяксом и в 2008-м с МЮ.

Ранее сообщалось, что Глейзеры могут продать Манчестер Юнайтед из-за развала Суперлиги.