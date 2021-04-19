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Президент УЕФА "прошелся" по функционерам из Манчестер Юнайтед и Ювентуса.

Александр Чеферин после известия о том, что сильнейшие клубы Европы решили создать Суперлигу, высказал свое мнение о Эде Вудворде и Андреа Аньелли, которые врали ему, уверяя, что поддерживают реформу Лиги чемпионов

"Я начну с Эда Вудворда, потому что это будет короче, у меня не было много контактов с ним, но он позвонил мне вечером в прошлый четверг. Он сказал, что очень доволен реформами, что он полностью поддерживает реформы и что единственное, о чем он хотел бы поговорить, — это финансовый фэйр-плей. Очевидно, тогда он уже подписал кое-что еще.

Я не хочу много говорить об Андреа Аньелли. Он, вероятно, одно из самых больших разочарований или самое большое из всех. Я не хочу говорить о слишком личном, но факт в том, что я никогда не видел человека, который бы лгал так много раз и настойчиво, чем это делал он. Это было невероятно.

Я разговаривал с ним в субботу днем, и он сказал, что это всего лишь слухи, не волнуйтесь, ничего не происходит, затем он сказал, что я позвоню вам через час, и выключил телефон. На следующий день мы получаем объявление.

Как я уже сказал, я много чего видел в своей жизни, но никогда не видел такого. Очевидно, жадность настолько сильна, что улетучиваются все человеческие ценности.

Теперь весь мир знает, что они единодушно поддержали наши реформы в пятницу, когда они, очевидно, подписали соглашение [с Суперлигой]. Все, кто там сидит: Вудворд, Аньелли, Газидис и Педро Лопес из Реала. Мне не нужно больше объяснять, что я о них думаю Возможно, мы наивны, не зная, что рядом с нами есть змеи. Теперь мы знаем. Скоро будет судебный иск", — приводит слова Чеферина Goal.com.

Напомним, что УЕФА не позволит игрокам из Суперлиги участвовать в поединках сборных команд.