Англия

Швейцарский хавбек "канониров" продолжает восстановление после травмы.

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака продолжает восстановление после травмы, сообщает пресс-служба "канониров".

Напомним, 29-летний швейцарец травмировал правое колено 26 сентября в матче против Тоттенхэма и с тех пор находится в лазарете.

Футболист уже приступил к беговым упражнениям, но его полноценное возвращение в общую группу ожидается в январе 2022 года.

В нынешнем сезоне Джака провел всего лишь пять поединков — без результативных действий.

Также отмечается, что защитник Сеад Колашинац получил серьезную травму левой лодыжки в матче за сборную Боснии и Герцеговины. В настоящее время босниец начал реабилитацию в Англии, а дальнейшие медосмотры определят сроки его восстановления.

Ближайший матч Арсенал проведет в гостях против Ливерпуля. Игра 12 тура АПЛ состоится в субботу, 20 ноября, в 19:30 по киевскому времени.