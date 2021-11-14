ЧМ-2022. Отбор

Боснийская команда потеряла ключевого защитника перед матчем с Украиной.

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колошинац не сможет помочь своей национальной команде в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины. Об этом сообщает Avaz.ba.

Колашинац был заменен в матче против Финляндии (1:3) на 39 минуте, а за фол против него Ютта Райтала получил прямую красную карточку.

После матча боснийскому защитнику наложили гипс в больнице, поэтому его участие в поединке против команды Александра Петракова исключено.

Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.