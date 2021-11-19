Англия

Наставник Арсенала высказался о предстоящей встрече с Ливерпулем.

В 12-м туре АПЛ Арсенал встретится в гостях с Ливерпулем.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящей встречи заявив, что команда настроена исключительно на победу.

"Прежде всего команда должна поверить в свою победу — потом уже выходить на газон. Если этого не происходит — все бесполезно. Если кто-то не верит в победу — может не ехать на игру с Ливерпулем. Нужно терпеть, чтобы достигать нужного результата.

У каждого футболиста должно быть четкое представление своей роли для того, чтобы победить Ливерпуль", — приводит слова испанского наставника Sky Sports.

Ранее защитник лондонцев Нуну Тавареш также высказался об игре с Ливерпулем.

Матч Ливерпуль — Арсенал состоится в субботу, 20 ноября в 19:30 по киевскому времени.