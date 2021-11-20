Англия

Наставник Тоттенхэма похвалил своего подопечного.

Каждое летнее трансферное окно слухи связывают форварда Тоттенхэма Харри Кейна с уходом из лондонского клуба.

Тем не менее, наставник "шпор" Антонио Конте заявил, что мечта Кейна — играть в родной команде.

"Его мечта — выигрывать с Тоттехэмом трофеи, а я намерен помочь ему в этом. Он очень умный игрок, самый умный из тех, с кем я работал. Если вы что-то ему скажете — он сделать это в течении минуты. У него есть талант, есть качество и есть умение делать разницу на поле.

Что касается базы Тоттехэма — это лучшее, что я видел в своей жизни. К тому же стадион — жемчужина комфорта. Здесь есть все для завоевания больших трофеев", — приводит слова итальянского специалиста Football London.

После 11-ти туров Тоттенхэм занимает девятое место, имея в своем активе 16 очков.

Следующий матч АПЛ подопечные Конте проведут против Лидса в воскресение, 21 ноября в 18:30 по киевскому времени.