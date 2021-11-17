ЧМ-2022. Отбор

Нападающие оформили более 25% голов своих национальных команд.

Групповой раунд отборочного турнира к чемпионату мира-2022 остался позади, поэтому можно смело подводить статистические итоги как для каждой из команд, так и для некоторых отдельных футболистов.

На данном этапе состязаний национальным сборным удалось оформить 763 взятия ворот в 250 сыгранных поединках, что составляет по 3,06 гола за игру в среднем, или же 29 минут в среднем на один результативный удар.

Наиболее насыщенным на забитые мячи отрезком поединка стал промежуток между 76-й и 90-й минутами, за время которых команды отличились 145 раз. Меньше всего забивали непосредственно в компенсированное время перед уходом на перерыв — 16 результативных ударов.

Чаще всего на групповом этапе отличалась Англия — 39 голов, в то время как наименее результативными стали представители Сан-Марино — 1 результативный удар. Сборная Украины с ее 11 мячами расположилась лишь на 31 месте, опередив своего главного конкурента в борьбе за выход в плей-офф, Финляндию, всего на один гол

При этом, чаще всего в сторону ворот били Нидерландцы (234 раза, 88 точных, 37,6%), а меньше всего — Лихтенштейн (22, 9 точных, 40,9%). Сборная Украины заняла по этому показателю 21 место — 125 выстрелов (37 точных, 29,6%).

Больше всего пропустила сборная Сан-Марино — 46 голов, в то время как Швейцария и Италия ограничились лишь двумя голами в сетке за спиной у своих голкиперов. Украина в этом рейтинге на 15 месте с конца — 8 пропущенных.

Лучшими бомбардирами стали Мемфис Депай (Нидерланды) и Харри Кейн (Англия), оформив по 12 результативных ударов. Причем, в последнем туре форвард "трех львов" забил сразу четыре гола в ворота Сан-Марино (10:0).

Лучший голеадор в составе сборной Украины — Роман Яремчук, с показателем 3 гола за восемь сыгранных матчей.

Больше всех в свои ворота, что естественно, пропустил представитель Сан-Марино — Элиа Бенедеттини — все 46 голов своей команды. У Украины чаще остальных огорчали Андрея Пятова (5 пропущенных), столько же, сколько и у голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа или вратаря Испании Унаи Симона.