Англичанин стал автором первого хет-трика в истории нового турнира.
Харри Кейн, Getty Images
01 октября 2021, 09:19
Тоттенхэм в матче второго тура группового этапа Лиги конференций на своем поле разгромил словенскую Муру (5:1).
В этом противостоянии форвард "шпор" Харри Кейн оформил хет-трик и стал автором первого хет-трика в истории нового еврокубкового турнира.
По информации OptaJoe, Кейн также стал только третьим футболистом, который смог оформить хет-трик в матчах трех разных еврокубковых турнирах. До него это достижение покорилось Юппу Хайнкесу и Герду Мюллеру.
Помимо этого, Кейн стал первым игроком "шпор" с 1995 года, которому удалось забить три мяча после выхода на замену. В последний раз такое удалось Ронни Розенталю в матче Кубка Англии против Саутгемптона.
На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Тоттенхэм — Мура.