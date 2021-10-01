Лига конференций

Англичанин стал автором первого хет-трика в истории нового турнира.

Тоттенхэм в матче второго тура группового этапа Лиги конференций на своем поле разгромил словенскую Муру (5:1).

В этом противостоянии форвард "шпор" Харри Кейн оформил хет-трик и стал автором первого хет-трика в истории нового еврокубкового турнира.

По информации OptaJoe, Кейн также стал только третьим футболистом, который смог оформить хет-трик в матчах трех разных еврокубковых турнирах. До него это достижение покорилось Юппу Хайнкесу и Герду Мюллеру.

Помимо этого, Кейн стал первым игроком "шпор" с 1995 года, которому удалось забить три мяча после выхода на замену. В последний раз такое удалось Ронни Розенталю в матче Кубка Англии против Саутгемптона.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Тоттенхэм — Мура.