Лига Европы

Ближайший выездной матч Лиги Европы "молотобойцы" проведут без собственных поклонников.

Вест Хэм признал справедливость санкций, наложенных на клуб УЕФА — сообщил официальный сайт команды, за которую выступает капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Во время выездного матча с Генком безбилетные болельщики из Лондона пытались проникнуть на стадион, что привело к беспорядкам на арене.

По решению дисциплинарного комитета УЕФА, болельщики Вест Хэма не будут допущены на матч в Вене против Рапида.

Вест Хэм лидирует в группе Н (10 очков), Рапид идет на последнем месте (3).