Англия

Наставник "ирисок" высказался о свой работе в команде.

Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес высказался о своей текущей работе в команде, а также прокомментировал трансферную политику клуба.

Специалист понимает, что Эвертон не будет много тратить в зимнее трансферное окно.

"Наш владелец очень умен и мы не можем жаловаться — он тратит большие деньги на команду. Мошири пытается улучшить Эвертон во всех его сферах. Я понимаю, что мы не сможем тратить большие деньги зимой — за реальную цену в это трансферное окно никто футболистов не отпускает, а переплачивать мы не будем.

Мы укрепляем наш состав и улучшаем наш клуб не тратя денег. Это требует определенных умений. Мне нравится Эвертон — я хочу тренировать его не три года, а как можно дольше. Хочу увидеть наш новый стадион и добиться на нем успеха", — приводит слова Бенитеса The Guardian.

Напомним, контракт Рафаэля Бенитеса рассчитан с Эвертоном до лета 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе Эвертона к Лингарду.