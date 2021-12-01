Англия

Наставник "ирисок" прокомментировал последние неудачи команды.

Главный тренер ливерпульского Эвертона высказался о последних результатах своей команды, которая не знает вкуса побед с 25 сентября.

Специалист считает, что его команде не повезло, в том числе из-за травм ключевых футболистов.

"Если мы посмотрим на ту игру, которую команда показывала в начале сезона, то мы поймем, что Эвертон заслуживает большего. Я могу понять разочарование болельщиков, но не в последнюю очередь мы пострадали из-за травм.

Даже те матчи, которые мы сыграли вничью против Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед — мы провели на очень высоком уровне и могли рассчитывать на победу. Это вопрос уверенности в себе тех футболистов, которые заменили травмированных", — заявил Бенитес в интервью Sky Sports.

Сегодня Эвертон на своем поле встретится с Ливерпулем. Матч начнется в 22:15 по киевскому времени.

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