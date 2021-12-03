Временный главный тренер Манчестер Юнайтед дал первое официальное интервью на новом посту.
ральф рангник, getty images
03 декабря 2021, 11:28
Временный главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник дал свое первое интервью на новом посту.
Специалист прокомментировал кадровую ситуацию в клубе, а также рассказал о своем отношении к Майклу Каррику.
"Несколько дней назад я встречался с Майклом и в течении нескольких часов пытался убедить его остаться в клубе. К сожалению, он принял свое решение. У нас хороший тренерский штаб, я счастлив буду поработать с этими людьми. В течении нескольких недель я приглашу в клуб еще 2-3 человека, но это может затянуться из-за Брексита.
Что касается Роналду, то нужно приспосабливаться к игрокам — не наоборот. Посмотрел игру с Арсеналом я очень удивился — я никогда не видел футболистов в 36 лет в такой форме. Он по-прежнему делает разницу", — заявил Рангник официальному сайту Манчестер Юнайтед.
Ранее Майкл Каррик объявил о своем уходе из МЮ спустя 15 лет в клубе.