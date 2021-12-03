Англия

Временный главный тренер Манчестер Юнайтед дал первое официальное интервью на новом посту.

Временный главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник дал свое первое интервью на новом посту.

Специалист прокомментировал кадровую ситуацию в клубе, а также рассказал о своем отношении к Майклу Каррику.

"Несколько дней назад я встречался с Майклом и в течении нескольких часов пытался убедить его остаться в клубе. К сожалению, он принял свое решение. У нас хороший тренерский штаб, я счастлив буду поработать с этими людьми. В течении нескольких недель я приглашу в клуб еще 2-3 человека, но это может затянуться из-за Брексита.

Что касается Роналду, то нужно приспосабливаться к игрокам — не наоборот. Посмотрел игру с Арсеналом я очень удивился — я никогда не видел футболистов в 36 лет в такой форме. Он по-прежнему делает разницу", — заявил Рангник официальному сайту Манчестер Юнайтед.

Ранее Майкл Каррик объявил о своем уходе из МЮ спустя 15 лет в клубе.