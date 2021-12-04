Наставник Манчестер Юнайтед высказался о предстоящем поединке АПЛ.
ральф рангник, манчестер юнайтед
04 декабря 2021, 19:36
В рамках пятнадцатого тура Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед на своем поле примет Кристал Пэлас.
Временный главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник высказался о предстоящей встрече отметив важность взаимопонимания между ним и футболистами.
"Игрокам необходимо быть со мной на одной волне. Важно не только следовать моим указаниями, но и понимать их. Футболистам необходимо понимать мою игровую идею.
У этой команды есть потенциал — его было видно в первые 20 минут матча против Арсенала. Самое главное — структура игры. Прессинг — не самоцель, важно контролировать игру", — приводит слова наставника ESPN.
Поединок Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас состоится в воскресение, 5 декабря в 16:00 по киевскому времени.
Ранее Рангник выразил восхищение относительно текущей формы Криштиану Роналду.