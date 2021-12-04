Англия

Наставник Манчестер Юнайтед высказался о предстоящем поединке АПЛ.

В рамках пятнадцатого тура Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед на своем поле примет Кристал Пэлас.

Временный главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник высказался о предстоящей встрече отметив важность взаимопонимания между ним и футболистами.

"Игрокам необходимо быть со мной на одной волне. Важно не только следовать моим указаниями, но и понимать их. Футболистам необходимо понимать мою игровую идею.

У этой команды есть потенциал — его было видно в первые 20 минут матча против Арсенала. Самое главное — структура игры. Прессинг — не самоцель, важно контролировать игру", — приводит слова наставника ESPN.

Поединок Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас состоится в воскресение, 5 декабря в 16:00 по киевскому времени.

Ранее Рангник выразил восхищение относительно текущей формы Криштиану Роналду.