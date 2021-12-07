ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Украины высказался о потенциальных новичках в главной команде страны.

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков поделился мнением об украинской футбольной молодежи, которая в будущем имеет шанс заиграть за главную команду страны.

"Не хочу сейчас говорить новые фамилии. Я и мои помощники смотрим за многими футболистами. Но, откровенно говоря, круг этих игроков не очень большой. Не могу сказать, что у нас сумасшедшая молодежь и море талантов.

Не хочу никого обидеть, но играть в УПЛ и в национальной сборной — огромная разница. Понимаете, здесь нет проходных матчей. Молодой игрок должен быть готов выйти в Глазго и помочь сборной. Об этом я и разговаривал с Мудриком", — сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее стало известно, что Александр Петраков планирует пройти стажировку в Аталанте у Джан Пьеро Гасперини. Также украинский специалист высказался о критике в свой адрес со стороны некоторых журналистов.

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