Англия

Наставник Челси высказался о предстоящем поединке АПЛ.

В рамках шестнадцатого тура Английской Премьер-Лиги лондонский Челси примет на своем поле Лидс.

Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель поделился ожиданиями накануне встречи, отметив важность возможной победы после двух кряду неудачных результатов.

"Игра на глазах у своих фанатов — это совсем другое. Такие матчи кардинально отличаются от гостевых. Возможно, именно этого нам не хватало в последних двух встречах.

Нам предстоит очень важный матч с точки зрения психологии. Необходимо снять то напряжение, которое повисло вокруг клуба. Кроме того, мы даем отдых некоторым футболистами — мне нужно иметь запас прочности на случай, если потребуется оперативное вмешательство в игру посредством замен", — сказал немецкий специалист официальному сайту Челси.

Ранее Тухель высказался о манере игры Лидса.