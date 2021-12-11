Англия

На достижение этой отметки англичанину понадобилось 304 матча.

В поединке 16 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле одержал минимальную победу над Вулверхэмптоном (1:0). Единственный и победный гол в матче забил нападающий "горожан" Рахим Стерлинг.

По информации OptaJean, для 27-летнего англичанина этот гол стал сотым в матчах АПЛ.

Для этого Стерлингу понадобилось провести 304 поединка. На его счету 82 гола в составе Манчестер Сити и еще 18 за Ливерпуль.

Также отметим, что Стерлинг стал 32 игроком, который смог достичь данной отметки по голам в АПЛ.

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