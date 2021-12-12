Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 16 тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле вырвал победу над Лидсом (3:2).

Счет в матче был открыт на 28 минуте, когда Рафинья реализовал пенальти, но перед самым перерывом Маунт сравнял цифры на табло. В середине второго тайма Жоржиньо точно пробил с 11-метровой отметки и вывел "синих" вперед, но на 83 минуте гости сравняли счет усилиями Гелхарда. Победу команде Томаса Тухеля обеспечил второй реализованный пенальти в исполнении Жоржиньо, который оформил дубль.

Обзор матча:

Челси — Лидс Юнайтед 3:2

Голы: Маунт, 42, Жоржиньо, 58 (пен.), 90+4 (пен.) — Рафинья, 28 (пен.), Гелхардт, 83

Челси: Менди, Джеймс, Аспиликуэта (Кристенсен, 74), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Лукаку, 87), Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц, Вернер (Хадсон-Одои, 74).

Лидс: Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо, Форшоу, Харрисон, Шеклтон (Клих, 59), Джеймс (Кресвелл, 87), Робертс, Рафинья (Гелхардт, 82).

Предупреждения: Маунт, Джеймс - Фирпо, Шеклтон, Клих, Мелье, Льоренте.