Англия

У футболиста возникли проблемы с дыханием во время поединка с Норвичем.

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф не смог доиграть поединок 16 тура английской Премьер-лиги против Норвича (1:0) из-за проблем с дыханием. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

"В настоящее время Виктор проходит серию профилактических проверок. Он здорово восстановился после того эпизода, который произошел в матче с Норвичем. Все указывает на то, что это не связано со вспышкой коронавируса в клубе", — говорится в заявлении клуба.

Тем не менее, супруга футболиста Майя Линделеф в своем блоге Elle рассказал о том, что мужу был установлен кардиомонитор, чтобы проследить за его состоянием в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед сегодня вернется к тренировкам в неполной кадровой обойме.