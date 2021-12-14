Англия

Игра должна была состоятся сегодня, 14 декабря.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о переносе поединка 17 тура английской Премьер-лиги против Брентфорда из-за вспышки коронавируса в команде.

Ранее "красные дьяволы" подтвердили вспышку коронавируса в своей команде, из-за чего тренировочная база клуба была закрыта на 24 часа. Помимо этого все представители куба, получившие положительный результат теста на коронавирус, были изолированы.

Из-за этого МЮ попросил АПЛ перенести игру с Брентфордом, которая должна была состояться сегодня, 14 декабря, и руководство английского чемпионата пошло на встречу "красным дьяволам" на основании рекомендаций медицинских консультантов.

Ранее вспышка коронавируса поразила лондонский Тоттенхэм, из-за чего были перенесены несколько матчей "шпор", включая финальную игру группового этапа Лиги конференций против Ренна.