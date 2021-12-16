Англия

Наставник Вест Хэма прокомментировал поражение своей команды в лондонском дерби.

В семнадцатом туре Английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал на своем поле уверенно обыграл Вест Хэм, благодаря чему поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Арсенал — Вест Хэм 2:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес прокомментировал исход поединка, отметив справедливость итогового результата.

"Мне не понравился наш матч. Мы хорошо оборонялись, наш голкипер был сегодня на высоте, но в целом я не видел предпосылок к тому, чтобы команда победила. Это была явно не наша ночь — возможно, сейчас мы переживаем не самый удачный момент, в то время как у Арсенала белая полоса.

Я очень недоволен вторым пропущенным мячом и тем, как легко мы дали его забить. Мы хорошо выглядели после удаления, но такие мячи нельзя пропускать.

Нам нужно добиться большей продуктивности от футболистов, ведь некоторые исполнители играют не на том уровне, на котором могут", — приводит слова специалиста официальный сайт Вест Хэма.

В следующем туре Вест Хэму предстоит в родных стенах встретиться с Норвичем.

Ранее исход поединка прокомментировал наставник Арсенала Микель Артета.