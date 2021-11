Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах получил приз лучшему игроку года по версии Ассоциации футбольных болельщиков Англии и Уэльса. Об этом сообщает пресс-служба "красных".

В борьбе за награду он обошел в голосовании Мэйсона Маунта (Челси), Майкла Антонио (Вест Хэм), Филипа Фодена и Рубена Диаша (оба — Манчестер Сити), а также Юри Тилеманса (Лестер).

