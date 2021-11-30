Египтянин стал первым игроком в истории премии, который выигрывал награду более одного раза.
Мохамед Салах, Getty Images
30 ноября 2021, 08:39
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах получил приз лучшему игроку года по версии Ассоциации футбольных болельщиков Англии и Уэльса. Об этом сообщает пресс-служба "красных".
В борьбе за награду он обошел в голосовании Мэйсона Маунта (Челси), Майкла Антонио (Вест Хэм), Филипа Фодена и Рубена Диаша (оба — Манчестер Сити), а также Юри Тилеманса (Лестер).
Для египтянина это уже вторая награда после первой в 2018 году. Он стал первым игроком в истории, которому удавалось выиграть награду более одного раза.
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