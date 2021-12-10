Украина

В тройку лучших попали забитые мячи в исполнении Андрея Шевченко и Сергея Реброва.

УАФ завершила голосование за самый лучший гол в истории сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Самым красивым голом был признан забитый мяч в исполнении вингера Андрея Ярмоленко, который поразил ворота Нидерландов (2:3) на минувшем Евро-2020. За этот гол проголосовали 60% болельщиков.

Второе место занял гол Андрея Шевченко в ворота сборной России (1:1) в 1999 году (31% голосов), а третья строчка досталась Сергею Реброву за его результативный удар в матче против Саудовской Аравии (4:0) на ЧМ-2006 (9% голосов).

Отметим, что на предварительном этапе были также представлены голы в исполнении Ивана Гецко, Александра Горшкова, Шевченко, Артема Милевского, Евгения Коноплянки, Виктора Цыганкова и Александра Зинченко.