Испания

Испанцы хотят арендовать нападающего.

Манчестер получил первое официальное предложение по трансферу Мартиаля — утверждает Sky Sports.

Испанский клуб предложил прямую аренду француза до конца сезона без права или обязательства выкупа.

Самого футболиста, по словам его агента Филиппа Ламболи, вариант с Севильей устраивает.

Ранее главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник говорил, что по Мартиалю МЮ предложений не получал.

26-летний нападающий провел 30 матчей (2 гола) за национальную сборную Франции и выступал за Лион (4 матча во всех турнирах, 0 голов), Монако (70, 15) и Манчестер Юнайтед (268, 79).