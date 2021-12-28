Испанцы хотят арендовать нападающего.
Антони Мартиаль, Getty Images
28 декабря 2021, 13:48
Манчестер получил первое официальное предложение по трансферу Мартиаля — утверждает Sky Sports.
Испанский клуб предложил прямую аренду француза до конца сезона без права или обязательства выкупа.
Самого футболиста, по словам его агента Филиппа Ламболи, вариант с Севильей устраивает.
Ранее главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник говорил, что по Мартиалю МЮ предложений не получал.
26-летний нападающий провел 30 матчей (2 гола) за национальную сборную Франции и выступал за Лион (4 матча во всех турнирах, 0 голов), Монако (70, 15) и Манчестер Юнайтед (268, 79).