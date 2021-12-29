Англия

Француз рассказал о своем отношении к коучу сборной Италии.

Бывший полузащитник Манчестер Сити Самир Насри вспомнил ссору с Роберто Манчини во время выездного матча Премьер-лиги с Вулверхэмптоном.

"В первом тайме он продолжал мне делать замечания. Я попросил его остановиться. Сказал, что если он недоволен, пусть заменит меня. Я собирался уйти в перерыве. В раздевалке я снял обувь и сказал Яе Туре, который сидел рядом со мной, что, если он еще раз плохо со мной заговорит, я брошу в него свои бутсы. Манчини не уважал игроков Манчестер Сити.

Я оскорбил его и уехал на несколько дней в Париж. Два дня спустя я был в запасе против Манчестер Юнайтед. Президент приехал из Абу-Даби, чтобы увидеться с нами, и сказал Манчини, что если я буду в хорошей форме, мы выиграем.

Я вернулся в команду, и мы помирились на частном самолете, за который он заплатил вместе со мной, потому что я должен был вернуться из Парижа", — рассказал Насри.

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