Хавбек "горожан" поделился своими мыслями после игры с Брентфордом.
Фил Фоден, ФК Манчестер Сити
30 декабря 2021, 14:20
Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден прокомментировал минимальную победу своей команды в матче 20 тура английской Премьер-лиги против Брентфорда (1:0).
"Это была важная победа. Брентфорд усложнил нам задачу. Это физически мощная команда, опасная при игре на стандартах. Нам нужно было не сбавлять обороты до самого финального свистка. Я горжусь командой.
В период Рождества нельзя снимать ногу с педали газа, нужно двигаться вперед и быть сосредоточенным. У команды это получается и вы видите, что мы набираем много очков.
Наш чемпионат самый конкурентоспособный и здесь всегда есть риск потерять очки. Но наша команда действует сосредоточенно и играет очень хорошо. Я доволен", — приводит слова Фодена пресс-служба "горожан".
После 20 игр Манчестер Сити набрал 50 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая Челси на восемь баллов.