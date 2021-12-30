Англия

Хавбек "горожан" поделился своими мыслями после игры с Брентфордом.

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден прокомментировал минимальную победу своей команды в матче 20 тура английской Премьер-лиги против Брентфорда (1:0).

"Это была важная победа. Брентфорд усложнил нам задачу. Это физически мощная команда, опасная при игре на стандартах. Нам нужно было не сбавлять обороты до самого финального свистка. Я горжусь командой.

В период Рождества нельзя снимать ногу с педали газа, нужно двигаться вперед и быть сосредоточенным. У команды это получается и вы видите, что мы набираем много очков.

Наш чемпионат самый конкурентоспособный и здесь всегда есть риск потерять очки. Но наша команда действует сосредоточенно и играет очень хорошо. Я доволен", — приводит слова Фодена пресс-служба "горожан".

После 20 игр Манчестер Сити набрал 50 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая Челси на восемь баллов.