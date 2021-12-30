Англия

Подопечные Хосепа Гвардиолы установили невероятный показатель.

Манчестер Сити в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Брентфорду и добился минимальной победы.

Для команды Хосепа Гвардиолы это была 36 победа в 2021 году, что позволило "горожанам" обновить рекорд.

Манчестер Сити побил многолетнее достижение Ливерпуля (33 победы за год) еще после победы над Ньюкаслом.

Напомним, что Манчестер Сити после двадцати туров набрал 50 баллов и находится на первой строчке турнирной таблицы.