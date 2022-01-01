Англия

"Канониры" добрались до юбилейной отметки.

Арсенал в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Манчестер Сити и уступил со счетом 1:2, ведя по ходу встречи.

На исходе часа игрового времени команда Микеля Артеты осталась в численном меньшинстве — удаление схлопотал Габриэль Магальяйнс.

Как сообщает Gracenote Live, Арсенал стал первой командой АПЛ, которая добралась до отметки в 100 красных карточек.

Напомним, что Букайо Сака стал автором первого гола в Европе в 2022 году.