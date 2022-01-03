Уругваец привлек внимание английского клуба.
Дарвин Нуньес, Getty Images
03 января 2022, 10:29
Нападающий Бенфики Дарвин Нуньес попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает портал Tuttomercato.
Ньюкасл намерен укрепить атакующую линию в январе и рассматривает возможность подписания Нуньеса. "Сороки" готовы заплатить около 50 миллионов фунтов за уругвайского форварда.
В подписании 22-летнего игрока также заинтересованы Атлетико и Манчестер Сити.
В текущем сезоне Нуньес провел 22 поединка в футболке "красных", забив 18 голов и совершив 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл также начал переговоры по защитнику Атлетико Кирану Триппьеру.