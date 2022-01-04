Англия

Португалец принес победу Вулверхэмптону, нанеся первое поражение Ральфу Рангнику во главе "красных дьяволов".

В поединке 21 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле минимально уступил Вулверхэмптону со счетом 0:1.

Единственный и победный гол в матче был забит на 83 минуте, а его автором стал полузащитник "волков" Жоау Моутиньо.

По информации OptaJoe, Моутиньо стал самым возрастным автором победного гола на Олд Траффорд в матчах АПЛ. На момент взятия ворот хавбеку было 35 лет и 117 дней.

После 19 игр у МЮ 31 очко и седьмое место в турнирной таблице АПЛ, а у Вулверхэмптона на три балла меньше и восьмая строчка.

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