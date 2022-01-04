Португалец принес победу Вулверхэмптону, нанеся первое поражение Ральфу Рангнику во главе "красных дьяволов".
Жоау Моутиньо, Getty Images
04 января 2022, 08:18
В поединке 21 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле минимально уступил Вулверхэмптону со счетом 0:1.
Единственный и победный гол в матче был забит на 83 минуте, а его автором стал полузащитник "волков" Жоау Моутиньо.
По информации OptaJoe, Моутиньо стал самым возрастным автором победного гола на Олд Траффорд в матчах АПЛ. На момент взятия ворот хавбеку было 35 лет и 117 дней.
После 19 игр у МЮ 31 очко и седьмое место в турнирной таблице АПЛ, а у Вулверхэмптона на три балла меньше и восьмая строчка.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.