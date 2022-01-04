Англия

Бразильский нападающий согласен перейти в стан "сорок".

Габигол здорово провел сезон в Бразилии в составе Фламенго и готов попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

Как сообщает издание 90min, бразильский нападающий открыт к сотрудничеству с представителем АПЛ — Ньюкаслом.

В прошлом сезоне Габигол провел 43 поединка, в которых отметился 29 голами и девятью результативными передачами.

Напомним, что бразильский нападающий заинтересован в переходе в английский чемпионат.