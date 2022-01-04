Бразильский нападающий согласен перейти в стан "сорок".
Габигол, getty images
04 января 2022, 18:59
Габигол здорово провел сезон в Бразилии в составе Фламенго и готов попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.
Как сообщает издание 90min, бразильский нападающий открыт к сотрудничеству с представителем АПЛ — Ньюкаслом.
В прошлом сезоне Габигол провел 43 поединка, в которых отметился 29 голами и девятью результативными передачами.
Напомним, что бразильский нападающий заинтересован в переходе в английский чемпионат.