Англия

Бразильский нападающий готов вернуться в европейский футбол.

Бразильский нападающий Фламенго Габриэль Барбоса хочет попробовать себя в ведущем европейском чемпионата — АПЛ.

Как сообщает издание 90min, к кандидатуре 25-летнего футболиста присматриваются два клуба — Арсенал и Ньюкасл.

Отметим, что у Габигола уже есть опыт выступлений в чемпионате Италии — в десяти матчах за Интер он отметился голом, но, в целом, потерпел неудачу.

Напомним, что совсем недавно Габриэль Барбоса играл в финале Кубка Либертадорес в составе Фламенго и отметился голом.