Англия

Уругваец может продолжить свою карьеру в АПЛ.

Атакующий полузащитник Кальяри и сборной Уругвая Найтан Нандес заинтересовал Лидс.

По информации Football Italia, "павлины" ведут переговоры с Кальяри о полноценном трансфере футболиста. Нандес давно хочет попробовать свои силы в другом чемпионате, однако никто не готов был платить запрашиваемые 20 миллионов евро.

В летнее трансферное окно хавбеком интересовался Интер, однако вскоре отказался от трансфера, после того как Нандеса на Родине обвинили в домашнем насилии.

Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро. Контракт уругвайца с Кальяри рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Нандес сыграл 16 матчей за Кальяри в Серии А, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее Кальяри подписал Маттео Ловато из Аталанты.