Уругваец может продолжить свою карьеру в АПЛ.
найтан нандес, getty images
05 января 2022, 11:44
Атакующий полузащитник Кальяри и сборной Уругвая Найтан Нандес заинтересовал Лидс.
По информации Football Italia, "павлины" ведут переговоры с Кальяри о полноценном трансфере футболиста. Нандес давно хочет попробовать свои силы в другом чемпионате, однако никто не готов был платить запрашиваемые 20 миллионов евро.
В летнее трансферное окно хавбеком интересовался Интер, однако вскоре отказался от трансфера, после того как Нандеса на Родине обвинили в домашнем насилии.
Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро. Контракт уругвайца с Кальяри рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне Нандес сыграл 16 матчей за Кальяри в Серии А, отметившись двумя результативными передачами.
Ранее Кальяри подписал Маттео Ловато из Аталанты.