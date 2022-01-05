Англия

Клуб ведет переговоры по бразильцу.

Вингер каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Как сообщает журналистка издания COPE Хелена Кондис Эдо, главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард заинтересован в том, чтобы клуб подписал бразильца.

Сообщается, что клуб из Бирмингема намерен арендовать Коутиньо у Барселоны до конца текущего сезона. О возможном праве выкупа информации нет.

Ранее сообщалось о том, что Арсенал готов подписать Филиппе Коутиньо на правах арендного соглашения, но без обязательства выкупа.

Напомним, Коутиньо и Джеррард с 2013 по 2015 год выступали вместе за Ливерпуль.

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