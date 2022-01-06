Англия

Полузащитник имеет шанс вновь поработать под руководством Рафы Бенитеса.

Ньюкасл получил официальный запрос от Эвертона по поводу возможности трансфера полузащитника "сорок" Шона Лонгстаффа — сообщает Sky Sports.

Действующий контракт Шона истекает по окончании нынешнего сезона, однако Ньюкасл намерен предложить ему продлить соглашение.

Шон уже работал с Рафаэлем Бенитесом, когда испанский специалист возглавлял "сорок".

24-летний Лонгстафф является воспитанником Ньюкасла (провел за первую команду 77 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей).

На правах аренды Шон выступал за Килмарнок (17, 3) и Блэкпул (45, 9).

Ранее Эвертон подписал Виталия Миколенко и еще одного защитника Натана Паттерсона.