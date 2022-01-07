Испания

Испанский форвард все еще не может дебютировать за свой новый клуб.

Нападающий Ферран Торрес продолжает ждать, пока Барселона сможет его зарегистрировать в испанской Ла Лиге, чтобы он мог дебютировать за команду Хави.

Для этого клубу необходимо расстаться с несколькими игроками, чтобы освободить зарплатную ведомость.

Сегодня каталонский клуб объявил о переходе Фелиппе Коутиньо в Астон Виллу, но одного его ухода мало. Во-первых, это была аренда, а во-вторых, "блаугранас" будут платить часть зарплаты бразильцу, который будет выступает в АПЛ.

Таким образом, Барселона продолжает работать над уходом нескольких игроков и руководство надеется, что это удастся сделать до полуфинала Суперкубка Испании против Реала (12 января), но это практически невыполнимо, так как нужно оформить пару сделок, которые будут полностью закрыты. Только в этом случае, Ла Лига зарегистрирует Торреса.

Также отметим, что в настоящее время Торрес восстанавливается после травмы. Плюс к этому, испанец недавно сдал положительный тест на коронавирус.

Главными кандидатами на уход из Барселоны являются защитник Самуэль Умтити и Юсуф Демир. С первым все сложно, так как француз не соглашается на предложения от других клубов, а со вторым, Барселона ждет, что Рапид, которому принадлежит игрок, найдет ему новое место для продолжения карьеры.

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