Англия

Украинец поделился эмоциями после кубковой встречи.

Защитник Виталий Миколенко выразил слова благодарности в адрес клуба и болельщиков после дебюта в составе Эвертона в матче с Халл Сити (3:2) в Кубке Англии.

Украинский фулбек вышел на поле в основе "ирисок" и отыграл все 120 минут.

"Мои первые 120 минут в футболке Эвертона. Спасибо тренеру и одноклубникам, поддержка болельщиков была для меня очень важна", – написал Миколенко на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Миколенко получил наивысшую оценку в составе Эвертона по версии SofaScore.