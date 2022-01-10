Англия

Наставник Арсенала высказался о поражении своей команды в матче Кубка Англии.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Арсенал неожиданно вылетел от Ноттингема Форест.

Наставник "канониров" Микель Артета поделился мыслями относительно неудачного выступления своей команды, в котором его подопечные не сумели нанести ни единого удара в створ ворот соперника.

"Я разочарован не столько отношением, сколько теми попытками, которые команда предприняла для изменения хода поединка. Нам не хватало жажды, нужно было больше драйва и интенсивности, а мы этого не показали.

Тирни? Я хотел изменить ход матча. Уход с поля Тавареша комментировать не буду, я не говорю об отдельных футболистах.

Мы должны понять, что произошло и почему это случилось. Я пытаюсь выжать максимум из тех футболистов, которые у нас есть, но нам нужно усиление, конечно.

Очень болезненно вылетать из Кубка на такой ранней стадии. Я разочарован", — резюмировал испанский специалист для официального сайта Арсенала.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Ноттингем Форест — Арсенал.