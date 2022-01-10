Форвард не попал в заявку на игру.
Криштиану Роналду, getty Images
10 января 2022, 21:58
В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед принимает Астон Виллу.
Главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник объявил состав на поединок. В заявку не попал форвард Криштиану Роналду.
Как сообщает журналист Джеймс Дакер, у португальца мышечная травма. Наставник МЮ решил его поберечь на матч английской Премьер-лиги против Астон Виллы.
Также отмечается, что Фил Джонс и Джейдон Санчо пропускают игру из-за повреждений.
Матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла начался в 21:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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