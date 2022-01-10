Англия

Форвард не попал в заявку на игру.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед принимает Астон Виллу.

Главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник объявил состав на поединок. В заявку не попал форвард Криштиану Роналду.

Как сообщает журналист Джеймс Дакер, у португальца мышечная травма. Наставник МЮ решил его поберечь на матч английской Премьер-лиги против Астон Виллы.

Также отмечается, что Фил Джонс и Джейдон Санчо пропускают игру из-за повреждений.

Матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла начался в 21:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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