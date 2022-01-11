Англия

Специалист оценил выступление МЮ в Кубке Англии.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник прокомментировал победу над Астон Виллой в Кубке Англии (1:0).

"Манчестер Юнайтед должен стать командой, которая играет на ноль. Против Астон Виллы был очередной такой матч, но Де Хеа сегодня, на мой взгляд, вновь был великолепен.

Вообще я бы хотел, чтобы он реже вступал в игру и делал сэйвы. Футболисты соперника били 4-5 раз в створ наших ворот. Подмечу, что мы еще можем прибавить в плане обороны. Но когда было нужно, мы здорово бились всей командой".

"Я вижу прогресс за последнее время. Но, если сказать, что это была идеальная игра, никто в это не поверит.

Конечно, МЮ провел не самый лучший матч. Нам еще есть в чем прибавлять, но сегодня было важно сыграть на ноль. Нам еще многое надо улучшать, но когда побеждаешь 1:0, это делать легче", — сказал Рангник.

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