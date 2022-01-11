Египтянин рассказал о своей ситуации в клубе.
Мохамед Салах, Getty images
11 января 2022, 15:55
Вингер Ливерпуля Мохамед Салах рассказал о ситуации с продлением контракта с клубом.
"Я хочу остаться в Ливерпуле, но не все зависит от меня — многое от клуба. Они знают, чего я хочу. Я же не прошу каких-то безумных вещей.
Я здесь уже пятый год, мне нравится Ливерпуль. Я люблю фанатов, фанаты любят меня. Руководство знает всю ситуацию. Все в их руках", — сказал Салах в интервью GQ.
Отметим, что нынешний контракт Салаха с Ливерпулем рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забив при этом 23 гола и отдав девять ассистов.
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