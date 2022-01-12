Англия

Контракт албанского форварда принадлежит лондонскому Челси.

В поединке 18 тура АПЛ Саутгемптон на своем поле уверенно обыграл Брентфорд со счетом 4:1. В этом встрече забитым голом в составе "святых" отметился нападающий Армандо Броя.

По информации пресс-службы АПЛ, Броя стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Англии, которому удалось забить в каждом из первых четырех домашних матчей в стартовом составе. Албанец это сделал в возрасте 20 лет и 123 дней.

Также Броя — первый футболист, которому удалась такая результативная серия после нападающего Челси Диего Косты, который выдал ее в октябре 2014 года.

В нынешнем сезоне Броя провел 16 матчей в АПЛ, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт принадлежит Челси, а в составе "святых" он выступает на правах аренды.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Саутгемптон — Брентфорд.