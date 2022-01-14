Англия

Немецкий специалист прокомментировал исход поединка.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о нулевой ничьей с Арсеналом в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.

"Мы стартовали очень хорошо, так, как я и хотел. Мы бы лучше выбрали гол, чем удаление у них. С того эпизода на нас давила необходимость забить гол. По очевидным причинам нам пришлось изменить стартовый состав.

Во втором тайме у нас было несколько замен, мне показалось, что стало лучше, у нас были явные моменты, но этого было недостаточно.

Это противостояние из двух поединков, завершился лишь первый тайм. Не помню, чтобы в моей карьере были потеряны шансы после нулевой ничьей в первом тайме. Мы подойдем к ответному поединку с правильным настроем", – рассказал Клопп в комментарии Sky Sports.

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