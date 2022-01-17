Англия

Наставник Челси прокомментировал возможное подписание нового контракта с клубом.

Главный тренер Челси Томас Тухель высказался о возможном продлении контракта с лондонским коллективом.

Немецкий специалист считает, что в современном футболе нет смысла строить далекие планы.

"Давайте я доработаю действующее соглашение и не будем загадывать наперед. Важно просто остаться на своем место до конца контракта.

Многие примеры учат, что нет смысла строить планы и думать о далеком будущем в современном футболе. Сейчас же я чувствую себя уверенно, я не намерен менять клуб", — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Действующий контракт 48-летнего наставника рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Тухель высказался о взаимоотношения и текущей форме Ромелу Лукаку.