Англия

Наставник Тоттенхэма раскритиковал действия руководства АПЛ по обеспечению комфортной жизни футболистов.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте подверг критике руководство АПЛ, которое много рассуждает о благосостоянии футболистов, однако не занимается перераспределением нагрузки.

Наставник убежден, что пришло время переходить от слов к действиям.

"В Англии не первый год говорят о защите и благосостоянии футболистов, но что поменялось за это время? Ничего. Довольно об этом говорить, пора предпринимать какие-то действия.

Все об этом говорят, но нагрузки на футболистов только увеличиваются. Нужно обсуждать эту проблему на более серьезном уровне, чем в интервью для СМИ", — приводит слова Конте Independent.

Отметим, что не так давно было собрание АПЛ и представителей клубов касаемо благосостояния футболистов, которое Конте назвал "пустой тратой времени".

Ранее Дайч прокомментировал последние проблемы футболистов Премьер-Лиги со здоровьем.