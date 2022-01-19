Наставник Тоттенхэма раскритиковал действия руководства АПЛ по обеспечению комфортной жизни футболистов.
антонио конте, getty images
19 января 2022, 15:19
Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте подверг критике руководство АПЛ, которое много рассуждает о благосостоянии футболистов, однако не занимается перераспределением нагрузки.
Наставник убежден, что пришло время переходить от слов к действиям.
"В Англии не первый год говорят о защите и благосостоянии футболистов, но что поменялось за это время? Ничего. Довольно об этом говорить, пора предпринимать какие-то действия.
Все об этом говорят, но нагрузки на футболистов только увеличиваются. Нужно обсуждать эту проблему на более серьезном уровне, чем в интервью для СМИ", — приводит слова Конте Independent.
Отметим, что не так давно было собрание АПЛ и представителей клубов касаемо благосостояния футболистов, которое Конте назвал "пустой тратой времени".
Ранее Дайч прокомментировал последние проблемы футболистов Премьер-Лиги со здоровьем.